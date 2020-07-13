Степаненко вместе с семьей отправился в отпуск (Фото)

После матча с черниговской Десной, который Шахтер выиграл 4:2, украинский полузащитник Тарас Степаненко сообщил, что отправился в отпуск.
"Туристы к отдыху готовы. Погнали", - прокомментировал футболист совместное фото.
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Правда, сегодня в Киеве похолодало и передают дожди, поэтому вся семья оделась по погоде.
До конца футбольного сезона осталось еще два матча, но руководство Шахтера досрочно отпустило ключевого игрока в отпуск. На счету Степаненко три гола в этом сезоне.