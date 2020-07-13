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Степаненко вместе с семьей отправился в отпуск (Фото)

Степаненко вместе с семьей отправился в отпуск (Фото)
Обновлено 11:24 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
30-летний украинский футболист Тарас Степаненко отправился с семьей отдыхать.

После матча с черниговской Десной, который Шахтер выиграл 4:2, украинский полузащитник Тарас Степаненко сообщил, что отправился в отпуск.

"Туристы к отдыху готовы. Погнали", - прокомментировал футболист совместное фото.

 
 
 
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ТурЫсты к отдыху готовы Погнали

Публикация от Taras Stepanenko (@tarasstepanenko)

Правда, сегодня в Киеве похолодало и передают дожди, поэтому вся семья оделась по погоде.

Десна - Шахтер: полный матч (Видео)

До конца футбольного сезона осталось еще два матча, но руководство Шахтера досрочно отпустило ключевого игрока в отпуск. На счету Степаненко три гола в этом сезоне.

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Все по теме:

ФК Шахтер, Тарас Степаненко, Футбол.

Автор:

Телеграф
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