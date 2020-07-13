CAS вынес решение по делу Манчестер Сити

Сегодня спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне принял решение по делу Манчестер Сити. Суд удовлетворил апелляцию "горожан" и отменил дисквалификацию Манчестер Сити из Лиги чемпионов.
При этом, английская команда должна будет заплатить штраф 10 миллионов евро (изначально сумма штрафа составляла 30 миллионов евро).
CLUB STATEMENT https://t.co/RlR33Vy2bI
— Manchester City (@ManCity) July 13, 2020
Напомним, УЕФА еще 14 февраля дисквалифицировал клуб на два года из еврокубков. Причина - финансовые махинации по спонсорским соглашениям.