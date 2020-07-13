CAS вынес решение по делу Манчестер Сити

Спортивный арбитражный суд (CAS) восстановил право "Манчестер Сити" участвовать в Лиге чемпионов.

Сегодня спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне принял решение по делу Манчестер Сити. Суд удовлетворил апелляцию "горожан" и отменил дисквалификацию Манчестер Сити из Лиги чемпионов.

При этом, английская команда должна будет заплатить штраф 10 миллионов евро (изначально сумма штрафа составляла 30 миллионов евро).

Напомним, УЕФА еще 14 февраля дисквалифицировал клуб на два года из еврокубков. Причина - финансовые махинации по спонсорским соглашениям.