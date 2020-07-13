Соболь готовится ко встречи с Яремчуком и Безусом в Бельгии

Украинец Соболь готовится к сезону в составе "Брюгге".

Готовясь к новому футбольному сезону, бельгийский клуб "Брюгге", где выступает защитник национальной сборной Украины Эдуард Соболь, провел уже третий контрольный поединок.

Чемпион страны разгромил "Мехелен" - 6:0. Украинец вышел на поле во второй половине встречи и доиграл до финального свистка, сообщает пресс-служба УАФ.

Следующий товарищеский матч "Брюгге" проведет 18 июля. Интересно, что соперником "черно-синих" будет "Гент", за который выступают украинские футболисты Роман Яремчук, Игорь Пластун и Роман Безус. Планируется, что игра начнется в 19.00 по киевскому времени.

Добавим, что 1 августа "Брюгге" сыграет с "Антверпеном" финальный поединок Кубка Бельгии-2019/2020.