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Топ-матчи уикенда: дерби Северного Лондона и угроза "Ювентусу"

Топ-матчи уикенда: дерби Северного Лондона и угроза "Ювентусу"
14:16 Сб, 11 Июль 2020 Телеграф Фото: Твиттер
С полсотни матчей самого высокого уровня каждую неделю.

Поблагодарим карантин? Даже чемпионат Европы не мог нам столько дать! Наиболее футбольное лето в истории игры, как ни крути. И оно не собирается заканчиваться.

Только выдохнули от невероятной развязки в финале Кубка Украины, как нужно готовиться к уикенду. Очень интересным выглядит тур в Италии. "Ювентус", "Лацио" и "Интер" вышли на тропу поражений. Туринцы имеют все шансы проиграть снова, ведь им будет противостоять одна из лучших команд Европы. Никого же не удивляет такая характеристика "Аталанты"?

Дерби Северного Лондона. Как звучит! В реальности же это дуэль восьмой и десятой команд АПЛ. Так низко упали "Тоттенхэм" и "Арсенал". Но все равно – это родовая вражда. Моуринью против Артеты – это почти так же, как Моуринью против Гвардиолы. Идейное противостояние, за которым всегда интересно наблюдать.

"Ювентус" - "Аталанта"

Прогноз: индивидуальный тотал "Аталанты" более 1,5 гола. Коэффициент: 2,33

Хотя "Ювентус" и создал себе достаточно солидную фору в Серии А, но впечатление от рестарта туринцев все равно не лучшее. То неудача в финале Кубка Италии, то "волевое" поражение от "Милана" 2:4, то абстрактные обвинения в отсутствии зрелищности.

А "Аталантой" только восхищаются. И по делу. Без слишком больших трансферов Гасперини умудрился построить команду, которая забивает в среднем по три мяча за игру, вышла в четвертьфинал ЛЧ и может стать второй в серии А. Может и о золоте помечтать? Но для этого нужно побеждать туринцев и надеяться на их следующих соперников, далеко не простых, кстати.

Но брать победу "Аталанты" все равно как-то страшно. Если бы коэффициент был под пятерку, а не скромные 3,45. Поэтому советуем сосредоточиться на голевых успехах "бергамасков". Матчи, в которых они забивают меньше двух голов, бывают крайне редко. А после "феерического" перформанса обороны "Юве" в игре против "Милана" будет странно, если туринцам удастся сдержать бешеную атаку "Аталанты". Ведь у Гасперини угроза регулярно поступает от каждого игрока. К тому же, коэффициент от аналитиков Parimatch довольно привлекательный.

"Наполи" - "Милан"

Прогноз: тотал больше 3,5 голов. Коэффициент: 2,90

Поединок двух популярных команд, которым чуть не хватает турнирной интриги. Обе уже проиграли борьбу за зону ЛЧ, а Лига Европы от них никуда не денется. А еще это дуэль Гаттузо против "Милана". Легенда! Под 500 матчей за "россонери" в качестве игрока, еще полтора сезона в качестве тренера.

В "Наполи", к слову, у Дженнаро получается гораздо лучше. И даже поражение от "Аталанты" не сбила неаполитанцев с победной тропинки. В последних 11 турах у "Наполи" уже девять побед.

"Милан" после паузы даже не удивляет, а шокирует. Победы над "Ромой", "Лацио", "Ювентусом" – это грандиозно! Возможно, стоит дать шанс Пиоли и в следующем сезоне?

Предрекать победителя откровенно трудно - как видим, обе команды на ходу. Поэтому снова обратимся к голам. И "Наполи", и, особенно, "Милан" в последнее время забивают много. Пусть так будет и в очной встрече.

"Вильярреал" - "Реал Сосьедад"

Прогноз: победа "Вильярреала". Коэффициент: 2,30

В этом матче особенно много рассказывать не станем. У "Вильярреала" после рестарта был, по сути, один неудачный матч из восьми. "Желтая субмарина" против "Барселоны" вышла соревноваться в открытом футболе. И была жестоко наказана. И уже после этого подопечные Кальехи реабилитировались, уверенно одолев "Хетафе". 19 очков в восьми турах - надежда на ЛЧ жива, но нужно побеждать во всех заключительных матчах.

Следующий соперник - вполне подходящий, чтобы взять три очка. "Реал Сосьедад" карантинную подготовку провалил. После паузы команда идет по графику борца за выживание - 5 очков в семи турах. Итак, предсказываем победу "Вильярреала", которому она банально гораздо нужнее. Эксперты Parimatch, судя по кефу, также прогнозируют победу хозяев.

"Тоттенхэм" - "Арсенал"

Прогноз: победа "Арсенала". Коэффициент: 2,80

"Арсенал" приятно удивляет. Следом за двумя неудачами сразу после рестарта команда добавляет. Победа над "Шеффилдом" и "Вулверхэмптоном" в гостях, ничья с позиции силы против "Лестера". Доверие к Артете растет.

В пользу "Арсенала" еще два фактора. Во-первых, у "канониров" будет на двое суток больше для отдыха. "Тоттенхэм" в четверг играл против "Борнмута", тогда как "Арсенал" уже готовился к дерби. Во-вторых, длительную дисквалификацию получил Эрик Дайер. Этот игрок в последнее время переквалифицировался в центрбеки и стал ключевым для Моуринью.

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ФК Ювентус, Футбол, АПЛ.

Автор:

Телеграф
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