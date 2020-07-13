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Лунин пропустил два гола за три минуты (Видео)

Лунин пропустил два гола за три минуты (Видео)
Обновлено 16:39 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер
В воскресенье, 12 июля, состоялся матч 40-го тура испанской Сегунды Сарагоса - Овьедо. Игра, проходившая на арене "Ромареда", завершилась со счетом 2:4 в пользу гостей. В составе Овьедо весь матч провел украинский вратарь Андрей Лунин.

К сожаление, Лунин не сумел отстоять свои ворота на "ноль", однако это не помешало его команде отпраздновать важнейшую победу. Овьедо умудрилось, ведя в счете 0:4, пропустить два гола в дополнительное время. 

На 94-й минуте Линарес откликнулся на прострел с левого фланга и замкнул передачу партнера - Лунин принял неудачное решение и завалился раньше времени. Во втором голе вины украинца нет - пенальти есть пенальти.

Портал SofaScore по итогам матча дал оценку ниже среднего для вратаря сборной Украины - 6,5.

Сарагоса - Овьедо 2:4

Голы: Линарес, 90+4, Кагава, 90+7 (с пенальти) - Обенг, 15, Сангальи, 45, Барсенас, 79, Ортуно, 90+1.

Эта победа позволила Овьедо (14-е место, 50 очков) оторваться от зоны вылета на 4 бала.

В следующем туре команда украинца сыграет дома против Расинга (17.07.20).

Ранее Лунин объяснил, как отражает пенальти.

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Все по теме:

Футбол, ФК Сарагоса, Сегунда, ФК Овьедо, Андрей Лунин.

Автор:

Телеграф
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