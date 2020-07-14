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"Прекрасные мгновения": Роналду на семейном отдыхе (Фото)

"Прекрасные мгновения": Роналду на семейном отдыхе (Фото)
10:03 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
Нападающий туринского Ювентуса Криштиану Роналду провел время со своими близкими.

После матча с командой Малиновского (Ювентус 2:2 Аталанта) Криштиану Роналду отправился на семейный отдых.

"Расслабляющие и прекрасные мгновения", - подписал снимок 35-летний Криштиану вместе с невестой Джорджиной Родригес и сыном.

Также, вчера в итальянских СМИ появилась информация, что Роналду решил остаться в Ювентусе, несмотря на слухи о его уходе. Видимо португальцу понравилось в солнечной Италии.

 
 
 
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Relaxing and lovely moments

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Напомним, в своей последней игре Роналду отметился дублем с пенальти.

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Все по теме:

Криштиану Роналду, ФК Ювентус, Серия А, Футбол.

Автор:

Телеграф
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