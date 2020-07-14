"Прекрасные мгновения": Роналду на семейном отдыхе (Фото)

После матча с командой Малиновского (Ювентус 2:2 Аталанта) Криштиану Роналду отправился на семейный отдых.
"Расслабляющие и прекрасные мгновения", - подписал снимок 35-летний Криштиану вместе с невестой Джорджиной Родригес и сыном.
Также, вчера в итальянских СМИ появилась информация, что Роналду решил остаться в Ювентусе, несмотря на слухи о его уходе. Видимо португальцу понравилось в солнечной Италии.
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Напомним, в своей последней игре Роналду отметился дублем с пенальти.