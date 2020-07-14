Шевченко запланировал сбор в Харькове

Сбор команды Андрея Шевченко запланирован на конец августа.

Уже 3 сентября сборная Украины стартует в новом розыгрыше Лиги Наций домашним матчем против Швейцарии во Львове.

Теперь стало известно, что перед этим у команды Андрея Шевченко запланирован сбор в Харькове. Он начнется 25-26 августа.

Ожидается, что последними 26 августа прибудут игроки «Динамо» и «Шахтера», которые 25 августа проведут матч за Суперкубок Украины.

Кроме домашнего матча против Швейцарии, в сентябре сборная Украины проведет еще один матч Лиги Наций – 6 сентября на выезде против Испании.