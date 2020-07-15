Роналду на пороге нового исторического рекорда

Португальский футболист Криштиану Роналду близок к покорению нового достижения.

Игрок туринского Ювентуса Криштиану Роналду на пороге нового достижения. Он может стать первым в истории футболистом, которому удалось забить по 50 голов в чемпионатах Англии, Испании и Италии. Для этого ему нужно забить еще один гол. В следующем туре Юве встречается с Сассуоло.

Но, Роналду не единственный такой голеадор. Боснийский форвард Эдин Джеко успел забить не менее 50 голов в чемпионатах Англии, Италии и Германии.

Криштиану Роналду провел 40 поединков в этом сезоне, забив 32 гола и сделав семь результативных передач.