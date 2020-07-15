Бразилец Шахтера отмечает 23-летие

Талантливому хавбеку Шахтера Майкону исполнилось 23 года. Об этом сообщил официальный сайт дончан.

Сегодня, 15 июля, в Шахтере праздник: Майкон, ставший всего за год игроком основной обоймы, празднует свое день рождение. Бывшему игроку национальной сборной Бразилии U-17 и U-21 исполнилось 23 года.

Талантливый бразилец попал к Горнякам еще во времена Паулу Фонсеки и с лихвой оправдал доверие тренера. Майкон, как и Руслан Малиновский, обладает шикарным ударом с дальней дистанции и свой дебютный гол он забил именно таким образом в матче Лиги чемпионов против Хоффенхайма (2:2).

За два сезона в составе донецкого клуба Майкон сыграл 40 матчей.

Напомним, Шахтер сегодня сыграет против Колоса в рамках матча 31-го тура национального чемпионата. Игру можно будет посмотреть в прямом эфире в Украине, а букмекеры назвали фаворита встречи.