Новая форма сборной Украины (Фото, Видео)

Технический спонсор сборной Украины Joma презентовала новую форму национальной команды. Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ).

В новой амуниции подопечные Андрея Шевченко начнут свой путь во втором сезоне Лиги наций, календарь которой был недавно обновлен.

Домашняя форма сборной Украины будет использовать желтый цвет как основной, а синим будут выделены мелкие детали на униформе. Что касается запасного комплекта, то здесь дела обстоят наоборот - основной цвет синий, а желтый используется для оформления деталей.

Новая гостевая форма сборной Украины

Как сообщает официальный сайт УАФ, дизайн новой формы был навеян традициями украинской вышивки. Футболки созданы по последней инновационной технологии DRY MX, которая позволяет контролировать влажность тела (спортсмены будут чувствовать себя сухо и комфортно, а также у них не будет переохлаждения после изнурительных тренировок, - прим. ред. ). В УАФ подчеркнули, что производитель очень щепетильно отнесся к качеству экипировки для достижения лучших результатов украинскими игроками.

Стоимость игровой футболки, которая уже есть в наличии на сайте Joma, для болельщиков составит 1450 грн.