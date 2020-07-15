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За Малиновским начали активнее следить в Италии: фотофакт

За Малиновским начали активнее следить в Италии: фотофакт
18:09 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Игра Руслана Малиновского привлекает внимание огромного числа любителей футбола в Италии.

Вчера, 15 июля, в рамках матча 33-го тура Серии А Аталанта принимала Брешию. Украинский хавбек бергамасков Руслан Малиновский в очередной раз продемонстрировал свое умение бить издали. Игрок сборной Украины отличился шикарным голом после дальнего удара, а также оформил ассист. Действия украинца помогли Аталанте крупно обыграть аутсайдера чемпионата Италии со счетом 6:2.

Популярный футбольный портал transfermarkt, специализирующийся на трансферах, а также стоимости игроков, отметил "большой спрос" на Малиновского. Так в итальянской версии сайта профиль Руслана стал вторым просматриваемым. 27-летного украинца опередил лишь форвард французского Лилля Виктор Осимхен, за которым активно охотится Наполи. По информации СМИ, Осимхен перейдет в неаполитанский клуб уже в ближайшие дни, а сумма сделки оценивается в € 80 млн.

Профиль Малиновского стал вторым просматриваемым в итальянской версии transfermarkt

Отметим, transfermarkt оценивает Малиновского в €11 млн (данные за 8 апреля 2020 года, - прим. ред.).

Напомним, в 32-м туре Аталанта на выезде сумела отобрать очки у Ювентуса (2:2), а Руслан блестящим ударом с нерабочей правой ноги поразил ворота Щенсны. 

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Все по теме:

Серия А, ФК Аталанта, Футбол, Руслан Малиновский.

Автор:

Телеграф
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