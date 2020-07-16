Скример Хименеса - в обзоре матча Бернли - Вулверхэмптон (Видео)

Смотреть видео голов и обзор матча 36-го тура чемпионата Англии Бернли - Вулверхэмптон.

В среду, 15 июля, в рамках матча 36-го тура английской Премьер-лиги Бернли принимал Вулверхэмптон. Встреча, проходившая на стадионе "Терф Мур" завершилась со счетом 1:1.

Оба гола были забиты во второй половине встречи. Первыми открыли счет гости: на 76-й минуте после отскока от защитника Рауль Хименес пальнул с лету прямо в угол ворот Поупа. На шестой добавленной минуте ко второму тайму Вуд реализовал пенальти, который был назначен с помощью VAR за игру рукой защитником Волков.

Таким образом, Волки (56 очков) сохранили за собой шестой место в турнирной таблице АПЛ, Бернли (51 очко) - десятые.

В следующем туре Бернли отправится в гости к Норвичу (18.07.20), а Вулверхэмптон примет Кристал Пэлас (20.07.20).

Ранее Бернли отобрал очки у Ливерпуля.