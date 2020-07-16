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Божественный выстрел Кессье - в обзоре матча Милан - Парма (Видео)

Божественный выстрел Кессье - в обзоре матча Милан - Парма (Видео)
Обновлено 14:23 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Смотреть видео голов и обзор матча 33-го тура чемпионата Италии Милан - Парма.

В среду, 15 июля, в рамках матча 33-го тура итальянской Серии А Милан принимал Парму. Игра, прошедшая на стадионе "Сан-Сиро", завершилась победой Россонери со счетом 3:1.

Однако матч складывался для хозяев весьма тяжело. Под занавес первого тайма полузащитник Пармы Ясмин Куртич открыл счет в игре: на 44-й минуте словенец в касание здорово пробил после прострела с правого фланге - Доннарумма прыгнул, но вытащить такой мяч было невозможно.

Второй тайм начался просто с фантастического гола Кессье с дальней дистанции - кипер гостей Сепе даже не шевельнулся. Милан давил и закономерно сумел забить: на 59-й минуте Романьоли замкнул навес Чалханоглу со стандарта. Через 18 минут уже турок стал автором гола, мощно пробив низом из-за пределов штрафной. Парма могла отыграться, однако хозяев спасал каркас ворот, а также Доннарумма в оставшиеся минуты был на высоте.

Видеообзор матча Милан - Парма:

Эта победа позволила Милану (53 очка) сохранить седьмое место в турнирной таблице Серии А и в плотную подобраться к Наполи (53 очка), Парма (40 очков) - 12-я.

В следующем туре Милан дома сыграет с Болоньей (18.07.20), а Парма примет Сампдорию (19.07.20).

Напомним, во вчерашнем матче Серии А дебютным голом отличился украинец Шахов.

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Все по теме:

ФК Милан, ФК Парма, Серия А, Футбол.

Автор:

Телеграф
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