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Прорвало: Олимпик добыл волевую победу, забив пять мячей Львову (Видео)

Прорвало: Олимпик добыл волевую победу, забив пять мячей Львову (Видео)
20:21 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Олимпик
В четверг, 16 июля, Львов в рамках матча 31-го тура чемпионата Украины по футболу принимал Олимпик. Встреча, прошедшая на стадионе "Украина", завершилась разгромной победой гостей со счетом 1:5. Вашему вниманию видео голов и обзор этой игры.

Хозяева вышли вперед уже на четвертой минуте усилиями Ренана, который положил мяч в угол ворот ударом с ходу с угла штрафной. Пропущенный гол раззадорил гостей и Олимпик не только отыгрался, но и забил четыре мяча сверху. Сначала Дегтярев замкнул головой навес партнера с левого фланга, затем Шахаб выстрелил из-за пределов штрафной - Пеньков в прыжке не достал мяч. Под занавес первого тайма Дегтярев оформил дубль, пробив в касание с метров 13-и.

Второй тайм стал бенефисом Шахаба, который к голу в первой половине встречи добавил еще два. На 80 минуте поединка иранец занес мяч в ворота после прострела с левого фланга, а еще через 10 минут Зейхеди оформил хет-трик, замкнув передачу партнера с левого фланга.

Отметим, Львов доигрывал матч вдесятером - вторую желтую получил Недоля.

Видеообзор матча Львов - Олимпик:

Таким образом, Олимпик (30 очков) одержал вторую крупную победу подряд и занимает 9-е место в турнирной таблице УПЛ, ПФК Львов (24 очка) - 11-й.

Отметим, следующий тур Олимпик пропускает из-за исключения Карпат из УПЛ, а Львов примет Мариуполь (19.07.20)

В параллельном матче тура Мариуполь в гостях одолел Ворсклу.

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Все по теме:

ФК Олимпик, Футбол, УПЛ, ФК Львов.

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Телеграф
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