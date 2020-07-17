Скачать
Пятница, 17.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Шикарный штрафной от Месси - в обзоре матча Барселона - Осасуна (Видео)
Шикарный штрафной от Месси - в обзоре матча Барселона - Осасуна (Видео)
Блестящая игра Де Хеа в рамке - в обзоре матча Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед (Видео)
Блестящая игра Де Хеа в рамке - в обзоре матча Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед (Видео)
Бокс. Вердехо забил Мадеру в углу ринга (Видео)
Бокс. Вердехо забил Мадеру в углу ринга (Видео)
Необычный пенальти - в обзоре чемпионского матча Реал - Вильярреал (Видео)
Необычный пенальти - в обзоре чемпионского матча Реал - Вильярреал (Видео)

Умер легендарный футболист Динамо Владимир Лозинский

Умер легендарный футболист Динамо Владимир Лозинский
11:00 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Facebook
Сегодня, 17 июля, умер один из самых ярких футболистов Динамо 70-х и 80-х годов Владимир Федорович Лозинский. Об этом сообщила национальная сборная Украины среди ветеранов в своем Facebook.

В составе киевского клуба Лозинский выступал на протяжении десяти лет и за этот период стал многоразовым чемпионом СССР и дважды обладателем Кубка СССР. 

После завершения карьеры защитник остался в футболе и стал высококвалифицированным тренером, а позднее функционером и селекционером. В качестве наставника он дважды приводил студенческую сборную Украины к победе на Универсиаде. Кроме того, он возглавлял Кремень, ЦСКА, Ворсклу, а в последние годы национальную сборную ветеранов. В период с 2007 по 2010 год Владимир работал селекционером в киевском Динамо.

Президент Динамо Игорь Суркис в комментарии пресс-службе киевского клуба отметил, что карьера Лозинского стала примером для будущих поколений динамовцев, ведь игрок демонстрировал завидную преданность своему делу, самоотдачу и работоспособность.  

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Владимир Лозинский.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Нереальный сейв Абу Ханны и дубль Цыганкова: обзор матча Динамо - Заря (Видео)
02 Александрия разбила надежды Десны на Лигу чемпионов (Видео)
03 Динамо победило Зарю в битве за Лигу чемпионов (Видео)
04 Ювентус активно ведет игрока Шахтера
05 В Украине избили судью после матча (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь