Умер легендарный футболист Динамо Владимир Лозинский

Сегодня, 17 июля, умер один из самых ярких футболистов Динамо 70-х и 80-х годов Владимир Федорович Лозинский. Об этом сообщила национальная сборная Украины среди ветеранов в своем Facebook.

В составе киевского клуба Лозинский выступал на протяжении десяти лет и за этот период стал многоразовым чемпионом СССР и дважды обладателем Кубка СССР.

После завершения карьеры защитник остался в футболе и стал высококвалифицированным тренером, а позднее функционером и селекционером. В качестве наставника он дважды приводил студенческую сборную Украины к победе на Универсиаде. Кроме того, он возглавлял Кремень, ЦСКА, Ворсклу, а в последние годы национальную сборную ветеранов. В период с 2007 по 2010 год Владимир работал селекционером в киевском Динамо.

Президент Динамо Игорь Суркис в комментарии пресс-службе киевского клуба отметил, что карьера Лозинского стала примером для будущих поколений динамовцев, ведь игрок демонстрировал завидную преданность своему делу, самоотдачу и работоспособность.