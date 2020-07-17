Михайличенко и Цыганков получили индивидуальные награды по итогам 31-го тура УПЛ

Динамовцы Алексей Михайличенко и Виктор Цыганков признаны лучшим тренером и игроком тура соответственно. Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

Вчера, 16 июля, в группе Чемпионшип УПЛ состоялись решающие матчи за "серебро" первенства и соответственно за выход в Лигу чемпионов 2020/21.

Киевское Динамо на родном НСК "Олимпийский" убедительно обыграло Зарю, а Десна сенсационно уступила немотивированной Александрии. Таким образом, киевляне единолично возглавили гонку за второе место, а черниговцы и вовсе выпали из нее.

Всеукраинское объединение тренеров, проанализировав итоги последних матчей, приняли решение сделать лауреатом 31-го тура украинской Премьер-лиги главного тренера Динамо Алексея Михайличенко.

Кроме того, УПЛ провела опрос экспертной группы, которая и определила лучшего игрока 31-го тура чемпионата Украины. По итогам голосования победил лидер Динамо Виктор Цыганков, который опередил своего капитана Сергея Сидорчука и форварда Олимпика Зейхеди Шахаба, отличившегося хет-триком в ворота Львова.