Слава Украине! Ярмоленко научил звезду Вест Хэма говорить по-украински (Видео)

Вингер сборной Украины и Вест Хэма Андрей Ярмоленко не теряет времени зря в лондонском клубе.

Между играми и тренировками Ярмоленко научил своего партнера по команде бразильца Фелипе Андерсона нескольким фразам на украинском языке.

Зайдя в раздевалку Андрей решил проверить знания своего "ученика" и попросил того сказать что-то на украинском языке. Бразилец не растерялся и сумел выговорить по-украински "Доброе утро. Слава Украине". Экс-динамовец похвалил одноклубника за старания.

Сегодня в 22:00 по киевскому времени начнется ключевая для Молотобойцев игра в АПЛ - битва за "выживание" с Уотфордом. Украинец имеет неплохие шансы появиться на поле.

Ранее одноклубника Ярмоленко признали лучшим футболистом чемпионата Англии после возобновления матчей.