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Назван город, где Десна будет принимать матчи Лиги Европы

Назван город, где Десна будет принимать матчи Лиги Европы
Обновлено 13:45 Сегодня Телеграф Укринформ
Черниговский клуб планирует играть матчи квалификации ЛЕ на «Оболонь-Арене», а матчи группового этапа ЛЕ - на одесском «Черноморце».

Если черниговская «Десна» пробьется в групповой этап Лиги Европы, то свои домашние матчи команда планирует играть в Одессе, сообщает журналист телеканалов «Футбол» Игорь Бурбас.

«В случае выхода в группу ЛЕ свои домашние матчи осенью «Десна» проведет в Одессе. Между черниговским клубом и новыми владельцами стадиона «Черноморец» достигнута принципиальная договоренность. А квалификацию команда в любом случае будет проводить на «Оболонь-Арене», - написал Бурбас.

За тур до конца чемпионата «Десна» занимает в УПЛ 4-е место, которое позволит им играть в квалификации ЛЕ. Для прямого выхода в группу Лиги Европы в последнем туре команде Александра Рябоконя необходимо победить на выезде «Зарю», у которой на 2 очка больше.

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Следующий сезон для черниговского клуба станет дебютным в еврокубках.

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Все по теме:

Лига Европы, ФК Черноморец, Футбол, ФК Десна.

Автор:

Телеграф
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