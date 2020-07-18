Назван город, где Десна будет принимать матчи Лиги Европы

Черниговский клуб планирует играть матчи квалификации ЛЕ на «Оболонь-Арене», а матчи группового этапа ЛЕ - на одесском «Черноморце».

Если черниговская «Десна» пробьется в групповой этап Лиги Европы, то свои домашние матчи команда планирует играть в Одессе, сообщает журналист телеканалов «Футбол» Игорь Бурбас.

«В случае выхода в группу ЛЕ свои домашние матчи осенью «Десна» проведет в Одессе. Между черниговским клубом и новыми владельцами стадиона «Черноморец» достигнута принципиальная договоренность. А квалификацию команда в любом случае будет проводить на «Оболонь-Арене», - написал Бурбас.

За тур до конца чемпионата «Десна» занимает в УПЛ 4-е место, которое позволит им играть в квалификации ЛЕ. Для прямого выхода в группу Лиги Европы в последнем туре команде Александра Рябоконя необходимо победить на выезде «Зарю», у которой на 2 очка больше.

Следующий сезон для черниговского клуба станет дебютным в еврокубках.