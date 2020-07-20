"Динамо" достигло антирекорда по пенальти

В 32-м туре УПЛ киевское "Динамо" проиграло "Колосу" со счетом 0:2. Второй гол в ворота "бело-синих" был забит с пенальти.

Во время нынешнего сезона УПЛ в ворота киевского клуба были назначены 8 пенальти, из которых 7 превращались в гол.

Это стало новым антирекордом для "Динамо".

До этого худший показатель был достигнут в сезоне 1993/1994. Тогда в ворота "бело-синих" пробивали 7 пенальти, 4 из которых реализовались. Тогда сезон проходил в 34 тура.

Сам киевский клуб в текущем сезоне реализовал 10 пенальти из 13. Больше только у "Александрии" - 14 ударов, 12 голов.

Напомним, столичный клуб "Динамо" в заключительном поединке 32-го тура Чемпионата Украины по футболу сенсационно проиграл "Колосу".