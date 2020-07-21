Неожиданно: В Ла Лиге состоялась громкая тренерская отставка

Хавьер Кальеха покинул пост наставника Вильярреала.

Клуб испанской Примеры "Вильярреал" на своем официальном сайте объявил, что главный тренер команды Хавьера Кальехи покинул свой пост.

В прошедшем сезоне испанский специалист привел клуб к пятой позиции в чемпионате, что позволяет клубу в следующем сезоне выступать в Лиге Европы.

Стоит отметить, среди кандидатов на должность нового тренера "желтой субмарины" уже числится экс-наставник "Валенсии", "Севильи", ПСЖ и "Арсенала" Унаи Эмери.

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