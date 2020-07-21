Днепр-1 установил уникальный рекорд УПЛ

Украинский полузащитник Егор Ярмолюк стал самым молодым дебютантом в истории УПЛ.

Конец сезона в УПЛ - пора дебютов юных талантов, которые в будущем будут покорять высоты в Европе. С первых минут в составе "Днепр-1" на матч заключительного тура УПЛ с "Ворсклой" (3:0) вышел воспитанник клубной академии Егор Ярмолюк.

Юный украинец стал рекордсменом высшей лиги Украины - самым молодым футболистом основного состава среди полевых игроков в истории чемпионатов Украины - 16 лет и 140 дней. Стоит отметить, что ворота Ворсклы в том матче защищал юный Павел Исаено, который уже попал на радары клубов из Европы.

Прежнее достижение 27-летней давности Олега Гараса из "Карпат" Егор "перебил" на 4 дня.

А в более юном возрасте, чем Ярмолюк, дебютировал в основе только один игрок - голкипер "Днепра" Сергей Перхун (16 лет и 34 дня). Как видим, академия Днепра воспитывает талантов для украинского футбола.

Напомним, Динамо отправило в отставку Алексея Михайличенко и уже ведет переговоры с экс-тренером столичного клуба.