Футболист сборной Украины продолжит карьеру в России

Экс-футболист юношеской сборной Украины Богдан Коваленко продолжит карьеру в России.

Украинский форвард перволигового "Черноморца" из Одессы Богдан Коваленко вскоре сменит клубную прописку. Богдана во всю сватают в российский клуб "Велес" (Москва) из ФНЛ.

Как говориться в российской прессе, переговоры находятся в завершающей стадии и вскоре трансфер состоится

Ранее 23-летний футболист выступал за ряд как украинских так и зарубежных клубов: "Шахтер-3", кипрский "Пафос", а также за латвийские клубы "Рига" и "Даугавпилс". На счету Богдана Коваленко три матча за юношескую сборную Украины. Голами за сборную форвард не отличался.

"Велес" играет в чемпионате ФНЛ. Напомним, в ФНЛ ранее работал экс-наставник Динамо Александр Хацкевич, но был уволен по итогам сезона.