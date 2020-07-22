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Сассуоло - Милан: голы Ибрагимовича и победа "россонери" (Видео)

Сассуоло - Милан: голы Ибрагимовича и победа "россонери" (Видео)
07:46 Сегодня Телеграф
Милан на выезде обыграл Сассуоло и обошел Рому.

В 35-м туре итальянской Серии А Милан отправился в гости к Сассуоло. Все голы в матче были забиты в первом тайме. Сначала отметился Златан Ибрагимович, который недавно вернулся после травмы. Под концовку тайма Капуто с пенальти сравнял счет, а уже в добавленное время Златан оформил дубль и установил окончательный счет 1:2.

После этой победы у Милана 59 очков (5 место), у Ромы - 58 очков (игра в запасе). У Сассуоло - 48 очков (8 место).

В этом туре Аталанта обыграла Болонью 1:0. Рома едет в гости к САПЛу, а Интер встречается с Фиорентиной.

Обзор матча

Сассуоло — Милан 1:2

Голы: Капуто, 42 (с пенальти) — Ибрагимович, 19, 45+2.

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Сассуоло: Консильи — Мюлдюр (Кирьякопулос, 46), Марлон, Пелузо, Рожерио — Бурабия, Локателли — Берарди, Хараслин (Бога, 46 (Джуричич, 68)), Распадори (Маньянелли, 46) — Капуто (Траоре, 89).

Милан: Дж. Доннарумма — Конти (Калабрия, 11), Кьер, Романьоли (Габбья, 32), Эрнандес (Лаксальт, 46) — Кессье, Беннасер (Билья, 79) — Салемакерс, Чалханоглу (Бонавентура, 79), Ребич — Ибрагимович.

Предупреждения: Бурабия, Локателли — Эрнандес, Беннасер, Лаксальт, Бонавентура.

Удаление: Бурабия, 45+6 (повторное предупреждение).

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Все по теме:

ФК Милан, Серия А, Футбол, ФК Сассуоло.

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Телеграф
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