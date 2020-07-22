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Манчестер Сити на выезде разгромил Уотфорд 4:0 (Видео)

Манчестер Сити на выезде разгромил Уотфорд 4:0 (Видео)
Обновлено 08:51 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Видеообзор матча Уотфорд - Манчестер Сити.

В 37-м туре английской Премьер-лиги Манчестер Сити отправился в гости к Уотфорду. Большой задел к победе сделал Рахим Стерлинг, забив дважды в первом тайме.

Во втором тайме на 63-й минуте молодой Фоден забил третий гол горожан.

Украинец Александр Зинченко вышел на замену на 65-й минуте мачта, заменив Уокера. Правда, результативными действиями не отметился. Хотя через минуту после его появления на поле Лапорт оформил окончательный счет 0:4.

Обзор матча

Уотфорд — Манчестер Сити 0:4

Голы: Стерлинг, 31, 40, Фоден, 63, Лапорт, 66.

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Уотфород: Форстер — Мариаппа, Кабаселе, Доусон, Кико — Клеверли, Дукуре (Чалоба, 82), Хьюз — Сарр, Дини (Уэлбек, 67), Перрейра (Масина, 87).

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер (Зинченко, 65), Гарсия, Лапорт (Стоунс, 74), Канселу — Де Брюйне, Родри, Фоден — Бернарду Силва, Габриэль Жезус, Стерлинг (Марез, 65).

Предупреждения: Мариаппа, Хьюз.

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Все по теме:

ФК Манчестер Сити, Футбол, АПЛ, ФК Уотфорд.

Автор:

Телеграф
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