Боруссия Д рассчиталась с украинской школой по Ярмоленко

Черниговская СДЮШОР "Юность" наконец-то получила от дортмундской Боруссии платеж солидарности. Об этом сообщил юрист Юрий Юрченко в своем Facebook.

По словам Юрченко, немецкий клуб уже выплатил € 136,5 тысяч украинской школе по решению Международной федерации футбола (ФИФА).

Применив эффективные и результативные юридические меры и шаги через ФИФА, на базе СДЮШОР "Юность" вскоре должна развиться инфраструктура, а также улучшится ситуация с развитием детско-юношеского футбола.

Юрий отметил, что борьба за остальные €150 тысяч (платеж солидарности от Динамо, - прим. ред.) продолжается и в этом деле ожидается привлечение виновных к уголовной ответственности.

Напомним, Андрей Ярмоленко является воспитанником черниговской СДЮШОР "Юность". В 2006 году игрок перешел из местной Десны в Динамо (Киев), в котором он провел 11 лет. В 2017 году футболист национальной сборной перебрался в Боруссию Дортмунд, а в 2018 году - в английский Вест Хэм.

Ранее Вест Хэм обыграл Уотфорд в матче "за жизнь" в АПЛ.