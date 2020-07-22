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Боруссия Д рассчиталась с украинской школой по Ярмоленко

Боруссия Д рассчиталась с украинской школой по Ярмоленко
Обновлено 15:32 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Черниговская СДЮШОР "Юность" наконец-то получила от дортмундской Боруссии платеж солидарности. Об этом сообщил юрист Юрий Юрченко в своем Facebook.

По словам Юрченко, немецкий клуб уже выплатил € 136,5 тысяч украинской школе по решению Международной федерации футбола (ФИФА). 

Применив эффективные и результативные юридические меры и шаги через ФИФА, на базе СДЮШОР "Юность" вскоре должна развиться инфраструктура, а также улучшится ситуация с развитием детско-юношеского футбола. 

Юрий отметил, что борьба за остальные €150 тысяч (платеж солидарности от Динамо, - прим. ред.) продолжается и в этом деле ожидается привлечение виновных к уголовной ответственности.

Напомним, Андрей Ярмоленко является воспитанником черниговской СДЮШОР "Юность". В 2006 году игрок перешел из местной Десны в Динамо (Киев), в котором он провел 11 лет. В 2017 году футболист национальной сборной перебрался в Боруссию Дортмунд, а в 2018 году - в английский Вест Хэм.

Ранее Вест Хэм обыграл Уотфорд в матче "за жизнь" в АПЛ.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Боруссия Д, ФК Вест Хэм Юнайтед, Футбол, АПЛ, Андрей Ярмоленко.

Автор:

Телеграф
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