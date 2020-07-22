Манчестер Юнайтед - Вест Хэм: Ярмоленко остался в запасе (Фото)

Украинский полузащитник Вест Хэм Юнайтед Андрей Ярмоленко не попал в стартовый состав своей команды на матч 37-го тура чемпионата Англии против Манчестер Юнайтед.

Сегодня, 22 июля, двумя матча завершится предпоследний тур английской Премьер-лиги. В первом поединке игрового дня борющийся за Лигу чемпионов Манчестер Юнайтед сыграет с Вест Хэмом. Встреча пройдет на легендарном стадионе "Олд Траффорд" и начнется в 20:00 по киевскому времени.

Незадолго до начала игры стали известны стартовые составы команд.

Главный тренер Красных Дьяволов Уле Гуннар Сульшер выставил ударное нападение на матч с Вест Хэмом. Испытывать оборону гостей сегодня будут Маркос Рашфорд и Антони Марсьяль, которые пару дней назад отметились голами во встрече с Кристал Пэлас.

Главный тренер Молотобойцев Дэвид Мойес решил оставить вингера сборной Украины Андрея Ярмоленко на скамейке запасных:

Ранее сообщалось, что Боруссия Дортмунд наконец-то заплатила черниговской школе по трансферу Андрея Ярмоленко.