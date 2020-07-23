Ливерпуль и Челси устроили голевую феерию 5:3

Чемпион Англии разгромил Челси и поднял кубок победителя.

Команда Юргена Клоппа в 37-м туре принимала лондонский Челси с одной целью - поднять над головой кубок победителя АПЛ. У Челси задачи совсем другие - это выбор между Лигой чемпионов и Лигой Европы.

Но чемпионский аккорд двигал футболистами хозяев. Уже в первом тайме Ливерпуль забил трижды, на что Оливлье Жиру ответил точным ударом на 45+3.

Во втором тайме голевая феерия продолжилась. На гол Фирмино команда Лампарда ответила двумя, но все точки над "и" расставил гол Окслейд-Чемберлена на 85-й минуте.

После этой победы Ливерпуль заслуженно поднял кубок победителя АПЛ.

Ливерпуль — Челси 5:3

Голы: Кейта, 23, Александер-Арнольд, 38, Вейналдум, 43, Фирмино, 54, Окслейд-Чемберлен, 85 — Жиру, 45+3, Абрахам, 61, Пулишич, 73

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон — Кейта (Джонс, 65), Фабиньо, Вейналдум (Милнер, 65) — Салах (Окслейд-Чемберлен, 78), Фирмино (Минамино, 87), Мане (Ориги, 88).

Челси: Аррисабалага — Аспиликуэта, Зума, Рюдигер — Джеймс, Жоржиньо, Ковачич, Алонсо (Эмерсон, 88) — Виллиан (Пулишич, 59), Маунт (Хадсон-Одои, 59) — Жиру (Абрахам, 59).

Предупреждение: Гомес.