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Унаи Эмери официально возглавил испанский клуб

Унаи Эмери официально возглавил испанский клуб
Обновлено 14:51 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
В Ла Лиге состоялась громкое тренерское назначение. Опытный испанский специалист Унаи Эмери возглавил Вильярреал. Об этом сообщил официальный сайт Желтой Субмарины.

Известный тренер подписал контракт с клубом сроком на три года, а презентация наставника состоится уже в ближайший понедельник. 

На посту главного тренера Вильярреала Эмери заменил Хави Кальеху, который был уволен несколько дней назад. Отметим, Вильярреал завершил сезон на пятом месте, провалив концовку чемпионата и выбыв с гонки за Лигу чемпионов.

Унаи Эмери за свою карьеру уже успел поработать во многих топ-командах, в частности испанец тренировал Арсенал, Севилью и ПСЖ. В качестве тренера андалусийцев Эмери трижды подряд выигрывал Лигу Европы. С парижанами Унаи взял семь трофеев: одно чемпионство, две победы в кубке Франции, два золота Кубка французской лиги и два триумфа в Суперкубке.

Ранее сообщалось, что Динамо может сделать Луческу главным тренером.

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Все по теме:

Унаи Эмери, ФК Вильярреал, Футбол, Ла Лига.

Автор:

Телеграф
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