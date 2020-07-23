Унаи Эмери официально возглавил испанский клуб

Известный тренер подписал контракт с клубом сроком на три года, а презентация наставника состоится уже в ближайший понедельник.
¡ Bienvenido, @UnaiEmery_ !
https://t.co/exzFGB3Jv2#Endavant pic.twitter.com/beoWh9X4it
— Villarreal CF (@VillarrealCF) July 23, 2020
На посту главного тренера Вильярреала Эмери заменил Хави Кальеху, который был уволен несколько дней назад. Отметим, Вильярреал завершил сезон на пятом месте, провалив концовку чемпионата и выбыв с гонки за Лигу чемпионов.
Унаи Эмери за свою карьеру уже успел поработать во многих топ-командах, в частности испанец тренировал Арсенал, Севилью и ПСЖ. В качестве тренера андалусийцев Эмери трижды подряд выигрывал Лигу Европы. С парижанами Унаи взял семь трофеев: одно чемпионство, две победы в кубке Франции, два золота Кубка французской лиги и два триумфа в Суперкубке.
Ранее сообщалось, что Динамо может сделать Луческу главным тренером.