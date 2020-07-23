Унаи Эмери официально возглавил испанский клуб

В Ла Лиге состоялась громкое тренерское назначение. Опытный испанский специалист Унаи Эмери возглавил Вильярреал. Об этом сообщил официальный сайт Желтой Субмарины.

Известный тренер подписал контракт с клубом сроком на три года, а презентация наставника состоится уже в ближайший понедельник.

На посту главного тренера Вильярреала Эмери заменил Хави Кальеху, который был уволен несколько дней назад. Отметим, Вильярреал завершил сезон на пятом месте, провалив концовку чемпионата и выбыв с гонки за Лигу чемпионов.

Унаи Эмери за свою карьеру уже успел поработать во многих топ-командах, в частности испанец тренировал Арсенал, Севилью и ПСЖ. В качестве тренера андалусийцев Эмери трижды подряд выигрывал Лигу Европы. С парижанами Унаи взял семь трофеев: одно чемпионство, две победы в кубке Франции, два золота Кубка французской лиги и два триумфа в Суперкубке.

Ранее сообщалось, что Динамо может сделать Луческу главным тренером.