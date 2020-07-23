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Три гола с пенальти - в обзоре матча Парма - Наполи (Видео)

Три гола с пенальти - в обзоре матча Парма - Наполи (Видео)
Обновлено 15:23 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
В среду, 22 июля, состоялся матч 35-го тура чемпионата Италии Парма - Наполи. Встреча, проходившая на стадионе "Эннио Тардини", завершилась сенсационно победой хозяев со счетом 2:1. Вашему вниманию видео голов и обзор этого поединка.

Все голы в игре были забиты с 11-метровой отметки. В концовке первого тайма пенальти, который был назначен за фол Мариу Руи, реализовал Джанлука Капрари. В начале второй половины гости ответили 11-метровым ударом, назначенным за игру рукой, в исполнении Лоренцо Инсинье. Финальную точку в поединке также с точки поставил Деян Кулусевски: швед заставил Кулибали сволить в своей штрафной, а затем реализовал "приговор".

Видеообзор матча Парма - Наполи (2:1)

Эта победа позволила Парме (43) очка подняться на 10-е место в турнирной таблице Серии А. Наполи (седьмое место, 56 очков) продолжает терять позиции в борьбе за Лигу Европы.

В следующем туре неаполитанцы примут Сассуоло, а Парма отправится в гости к Брешии. Оба матча состояться 25 июля.

Ранее Рома разгромила СПАЛ, забив шесть голов.

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Все по теме:

ФК Наполи, ФК Парма, Серия А, Футбол.

Автор:

Телеграф
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