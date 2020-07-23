Дубль Лападулы и странный ляп Габриэла - в обзоре матча Лечче - Брешия (Видео)

В матче 35-го тура чемпионата Италии по футболу аутсайдеры лиги Лечче и Брешия встретились в очном противостоянии. Встреча, проходившая на стадионе "Виа дель Маре", завершилась убедительной победой хозяев со счетом 3:1. Вашему вниманию видео голов и обзор этого поединка.

Хозяева уже в первом тайме фактически сняли все вопросы о победители противостояния, забив два гола. Джанлука Лападула оформил дубль. На 22-й минуте форвард головой замкнул навес со штрафного, а еще через 10 минут нападающий удачно сыграл на добивании после неуверенной игры вратаря гостей Йоронена.

Во втором тайме команды обменялись голами. На 63-й минуте Даниэле Дессена в суматохе в чужой штрафной ударом с разворота поразил ворота Габриэла. А финальную точку в поединке поставил Риккардо Сапонара, поразивший ворота Брешии ударом с метров 12-и.

Отметим, в составе Лечче весь второй тайм отыграл украинский полузащитник Евгений Шахов, заменивший автора дубля Лападулу.

Видеообзор матча Лечче - Брешия (3:1)

Таким образом, Лечче (18-е место, 32 очка) продолжает отчаянную борьбу за выживании в Серии А. Брешия (19-е место, 24 очка) досрочно вылетела из первенства.

В следующем туре команда украинца отправится в гости к Болонье (26.07.20), а Брешия примет Парму (25.07.20).

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