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Ювентус проиграл Удинезе на последних секундах матча

Ювентус проиграл Удинезе на последних секундах матча
22:24 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Сегодня, 23 июля, состоялся заключительный матч 35-го тура чемпионата Италии Удинезе - Ювентус. Встреча, проходившая на стадионе "Дачия Арена" завершилась неожиданным результатом 2:1 в пользу хозяев.

После осечки Интера в домашней игре с Фиорентиной (0:0) Ювентус получил шанс досрочно за три тура до конца чемпионата стать чемпионами Италии. Однако против этого выступили футболисты Удинезе, которые дали бой более маститому сопернику. В первом тайме да и на протяжении всего матча туринцы владели ощутимым преимуществом, что вылилось в забитый мяч на 42-й минуте. Центральный защитник Юве Маттейс де Лигт неожиданно подключился к атаке и мощнейшим ударом низом поразил ворота Муссо.

Хозяева активно начали вторую половину, что вылилось в забитый мяч Несторовски. На 52-й минуте Сема навесил с левого фланга, а македонский нападающий ударом головой сравнял счет. Ювентус усилил давление, выпустив экс-горняка Дугласа Косту, однако ни бразилец, ни Роналду с Дибалой больше не смогли огорчить вратаря хозяев Хуана Муссо. А вот фриульцы на 92-й минуте провели разящую контр-атаку, которая увенчалась голом Фофана. 

Таким образом, Ювентус (1-е место, 80 очков) не спеша движется к очередному Скудетто, а Удинезе (15-е место, 39 очков) ведет борьбу за выживание.

В следующем туре Ювентус примет Сампдорию (26.07.20), а фриульцев ожидает вояж к Кальяри (26.07.20).

Ранее сообщалось, что Рома уничтожила СПАЛ в 35-м туре Серии А, забив шесть голов.

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Все по теме:

ФК Удинезе, ФК Ювентус, Серия А, Футбол.

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Телеграф
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