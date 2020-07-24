Барселона распродаст полкоманды: список

По информации источника, каталонский суперклуб хочет в ближайшее трансферное окно продать 12 футболистов. На вырученные деньги Блаугранас планируют значительно усилиться футболистами более высокого класса.
Со списком главных претендентов на вылет из клуба можно ознакомиться ниже.
Напомним, Барселона провалила оставшиеся игры Ла Лиги после возобновления чемпионата, выпустив победу из своих рук и теперь каталонская команда борется лишь за Лигу чемпионов. Ответный матч 1/8 финала с Наполи (первая игра 1:1) состоится 8 августа.
Ранее Барселона в ничего незначащем для себя матче Примеры обыграла Алавес.