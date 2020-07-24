Барселона распродаст полкоманды: список

Барселона значительно почистит состав в летнее межсезонье. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, каталонский суперклуб хочет в ближайшее трансферное окно продать 12 футболистов. На вырученные деньги Блаугранас планируют значительно усилиться футболистами более высокого класса.

Со списком главных претендентов на вылет из клуба можно ознакомиться ниже.

голкипер Нету

защитник Жан-Клер Тодибо (в аренде в Шальке)

защитник Нелсон Семеду

защитник Самуэль Юмтити

защитник Хуниор Фирпо

хавбек Иван Ракитич

хавбек Карлес Аленья (в аренде в Бетисе)

хавбек Артуро Видаль

хавбек Рафинья Алькантара (в аренде в Сельте)

хавбек Филиппе Коутиньо (в аренде в Баварии)

нападающий Мартин Брайтвайт

нападающий Усман Дембеле

Напомним, Барселона провалила оставшиеся игры Ла Лиги после возобновления чемпионата, выпустив победу из своих рук и теперь каталонская команда борется лишь за Лигу чемпионов. Ответный матч 1/8 финала с Наполи (первая игра 1:1) состоится 8 августа.

Ранее Барселона в ничего незначащем для себя матче Примеры обыграла Алавес.