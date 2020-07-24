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Барселона распродаст полкоманды: список

Барселона распродаст полкоманды: список
Обновлено 16:43 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Барселона значительно почистит состав в летнее межсезонье. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, каталонский суперклуб хочет в ближайшее трансферное окно продать 12 футболистов. На вырученные деньги Блаугранас планируют значительно усилиться футболистами более высокого класса.

Со списком главных претендентов на вылет из клуба можно ознакомиться ниже.

  • голкипер Нету
  • защитник Жан-Клер Тодибо (в аренде в Шальке)
  • защитник Нелсон Семеду
  • защитник Самуэль Юмтити
  • защитник Хуниор Фирпо
  • хавбек Иван Ракитич
  • хавбек Карлес Аленья (в аренде в Бетисе)
  • хавбек Артуро Видаль
  • хавбек Рафинья Алькантара (в аренде в Сельте)
  • хавбек Филиппе Коутиньо (в аренде в Баварии)
  • нападающий Мартин Брайтвайт
  • нападающий Усман Дембеле

Напомним, Барселона провалила оставшиеся игры Ла Лиги после возобновления чемпионата, выпустив победу из своих рук и теперь каталонская команда борется лишь за Лигу чемпионов. Ответный матч 1/8 финала с Наполи (первая игра 1:1) состоится 8 августа.

Ранее Барселона в ничего незначащем для себя матче Примеры обыграла Алавес.

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ФК Барселона, Футбол.

Автор:

Телеграф
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