ПСЖ - обладатель Кубка Франции (Видео)

Единственный гол в матче был забит на 14-й минуте бразильцем Неймаром. На 33-й минуте матча Киллиан Мбаппе был вынуждено заменен из-за тяжелой травме, которую он получил от подката Лоика Перрена.
Таким образом, ПСЖ сыграет в матче за Суперкубок Франции против Марселя, который финишировал вторым в чемпионате. Этот матч состоится в январе 2021 года.
Обзор матча
ПСЖ — Сент-Этьен 1:0
Гол: Неймар, 14
ПСЖ: Навас — Керер (Дагба, 20), Тиаго Силва, Маркиньос, Баккер- Ди Мария, Паредес (Верратти, 75), Гуйе, Неймар — Икарди, Мбаппе (Сарабия, 33)
Сент-Этьен: Мулен — Дебюши (Крассо, 83), Перрен, Фофана, Колодзейчик — Камара (Нейу, 46), Мвилла — Макон (Мукуди, Будебуз (Норден, 75) Буанга — Амума (Хазри, 75)
Предупреждения: Баккер, Паредес, Верратти, Маркиньос — Амума, Мулен, Камара, Мвила, Фофана