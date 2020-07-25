ПСЖ - обладатель Кубка Франции (Видео)

Парижане минимально обыграли Сент-Этьен в финале Кубка Франции.

Единственный гол в матче был забит на 14-й минуте бразильцем Неймаром. На 33-й минуте матча Киллиан Мбаппе был вынуждено заменен из-за тяжелой травме, которую он получил от подката Лоика Перрена.

Таким образом, ПСЖ сыграет в матче за Суперкубок Франции против Марселя, который финишировал вторым в чемпионате. Этот матч состоится в январе 2021 года.

Обзор матча

ПСЖ — Сент-Этьен 1:0

Гол: Неймар, 14

ПСЖ: Навас — Керер (Дагба, 20), Тиаго Силва, Маркиньос, Баккер- Ди Мария, Паредес (Верратти, 75), Гуйе, Неймар — Икарди, Мбаппе (Сарабия, 33)

Сент-Этьен: Мулен — Дебюши (Крассо, 83), Перрен, Фофана, Колодзейчик — Камара (Нейу, 46), Мвилла — Макон (Мукуди, Будебуз (Норден, 75) Буанга — Амума (Хазри, 75)

Предупреждения: Баккер, Паредес, Верратти, Маркиньос — Амума, Мулен, Камара, Мвила, Фофана