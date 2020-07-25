Малиновский не сумел забить пенальти: обзор матча Милан - Аталанта (Видео)

В Серии А состоялось принципиальное противостояние Милан - Аталанта.

В центральном матче 36-го тура итальянской Серии А встречались Милан и Аталанта. На 14-й минуте Чалханоглу оформил шикарный штрафной удар, Милан повел в счете. Через десять минут Руслан Малиновский заработал пенальти, но не сумел его реализовать. Правда, уже на 34-й минуте Сапата сумел сравнять счет.

Теперь Аталанта может потерять второе место, если Интер сегодня обыграет на выезде Дженоа. Милан остался на 6-м месте.

Обзор матча

Милан — Аталанта 1:1

Голы: Чалханоглу, 14 — Сапата, 34

Милан: Дж. Доннарумма — Калабрия, Кьер, Габбья, Лаксальт — Кессье, Билья (Крунич, 61) — Салемакерс (Кастильехо, 69), Чалханоглу (Бонавентура, 61), Ребич (Леау, 61) — Ибрагимович

Аталанта: Голлини — Толой (Шутало, 46), Кальдара, Джимсити — Хатебур, де Роон, Фройлер (Пашалич, 69), Госенс (Кастань, 69) — Малиновский (Муриэль, 57), Гомес (Колли, 90) — Сапата

Предупреждения: Билья — Толой

На 26-й минуте Малиновский не реализовал пенальти (вратарь).