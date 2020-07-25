Кубок Польши впервые достался Краковии украинца Дитятьева (Видео)

В финале клуб из Кракова обыграл в дополнительное время «Лехию».

Клуб «Краковия» (Краков) украинского защитника Алексея Дитятьева в финале Кубка Польши обыграла «Лехию» (Гданьск) 3:2.

«Лехия» вышла вперед после гола Хайдари на 21-й минуте. После перерыва Ван Амерсфорт отыграл один мяч, однако «Лехия» сумела вновь выйти вперед - отличился Липски. «Краковии» удалось перевести матч в овертайм - на 88-й минуте спасительный мяч забил Яблонски.

Отметим, что с 80-й минуты после удаления Малоча «Лехия» играла в меньшинстве. Победный гол в активе Вдовяка, который отличился на 117-й минуте.

Украинский защитник Алексей Дитятьев начал матч на скамейке запасных и появился на поле в компенсированное время ко второму экстратайму.

Для «Краковии» - это первая победа в Кубке Польши в 114-летней истории клуба. Это первый трофей клуба из Кракова за 72 года.