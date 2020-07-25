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Саллах: Победа в АПЛ - мечта, ставшая реальностью

Саллах: Победа в АПЛ - мечта, ставшая реальностью
Обновлено 12:42 Сегодня Телеграф championat.com
Один из лидеров Ливерпуля оценил шансы повторить чемпионство.

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах отметил, что мерсисайдский клуб способен выиграть английскую Премьер-лигу в следующем сезоне.

«Победа в АПЛ — мечта, ставшая реальностью. Нам нужно сохранить этот голод и в следующем сезоне, потому что он будет сложнее. Другие команды попытаются нанести ответный удар. Ни в коем случае нельзя терять бдительность. Почему бы нам не выиграть чемпионат два или три раза? Барьеры только у нас в голове. Думаю, если сумеем сохранить голод и будем двигаться только вперёд, мы сможем это сделать», — приводит слова Салаха BBC.

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«Ливерпуль» в нынешнем сезоне досрочно стал чемпионом Англии. Титул стал для красных первым с 1990 года. 30-летний Хендерсон принял участие в 30 матчах первенства, забил 4 мяча и отдал 5 результативных передач.

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ФК Ливерпуль, Мохамед Салах.

Автор:

Телеграф
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