Саллах: Победа в АПЛ - мечта, ставшая реальностью

Один из лидеров Ливерпуля оценил шансы повторить чемпионство.

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах отметил, что мерсисайдский клуб способен выиграть английскую Премьер-лигу в следующем сезоне.

«Победа в АПЛ — мечта, ставшая реальностью. Нам нужно сохранить этот голод и в следующем сезоне, потому что он будет сложнее. Другие команды попытаются нанести ответный удар. Ни в коем случае нельзя терять бдительность. Почему бы нам не выиграть чемпионат два или три раза? Барьеры только у нас в голове. Думаю, если сумеем сохранить голод и будем двигаться только вперёд, мы сможем это сделать», — приводит слова Салаха BBC.

«Ливерпуль» в нынешнем сезоне досрочно стал чемпионом Англии. Титул стал для красных первым с 1990 года. 30-летний Хендерсон принял участие в 30 матчах первенства, забил 4 мяча и отдал 5 результативных передач.