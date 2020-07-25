Шевченко проводит отпуск в Италии (Фото)

Андрей Шевченко показал свой отдых с семьей в Италии.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко проводит отпуск с семьей в Италии.

"Красивый отпуск в Италии с моими друзьями и семьей", - подписал пост Шевченко у себя на страничке в Instagram, прикрепив несколько фотографий с отдыха.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Beautiful holiday in Italy with friends and family Публикация от Andriy Shevchenko (@andriyshevchenko) 25 Июл 2020 в 3:54 PDT

Отметим, лучшие свои спортивные годы Андрей "Шевченко провел именно в Италии, выступая за Милан с 1999 года по 2006 год, а также в сезоне 2008/2009.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса весь международный футбольный сезон приостановлен и сборная Украины вернется к официальным матчам только в сентябре. Подопечных Шевченко ожидают тяжелейшие игры в группе А4 Лиги наций УЕФА против Швейцарии, Испании и Германии.