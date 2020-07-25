Ракицкий и Ко, празднуя победу, разбили Кубок России (Видео)

Сегодня, 25 июля, в Екатеринбурге на одноименной арене состоялся финальный матч Кубка России-2020 по футболу Зенит - Химки.

Питерский клуб оформил победу над представителем ФНЛ благодаря пенальти, который реализовал Артем Дзюба.

Отметим, в составе чемпионов России полный матч отыграл украинский защитник Ярослав Ракицкий.

После победы в турнире игроки Зенита от радости разбили Кубок:

«Зенит» так радовался победе в Кубке, что разбил трофей Теперь у чаши не хватает крышки https://t.co/o6R5LmUk18 pic.twitter.com/je35mVlNpa — Матч ТВ (@MatchTV) July 25, 2020

Таким образом, Зенит оформил золотой дубль, выиграв ранее чемпионат России 2019/20. Отметим, при праздновании победы в национальном первенстве также случился конфуз: Дзюба и Азмун имитировали половой акт в раздевалке.