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Мариуполь вырвал победу над Александрией и вышел в финал плей-офф УПЛ (Видео)

Мариуполь вырвал победу над Александрией и вышел в финал плей-офф УПЛ (Видео)
21:37 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Александрия
Сегодня, 25 июля, на КСК "Ника" в Александрии завершился второй полуфинальный матч плей-офф УПЛ Александрия - Мариуполь. Итогом встречи стала победа приазовцев со счетом 1:2.

В первом тайме команды обменялись голами. Сначала на 28-й минуте хавбек Мариуполя Павел Полегенько бильярдным ударом с линии штрафной попал в ближний угол ворота Юрия Панькива. А  на 35-й минуте встречи разящая контр-атака хозяев завершилась красивым голом от Дениса Безбородько.

видеообзор матча Александрия - Мариуполь (1:2)

Второй тайм прошел в равной борьбе и , казалось, победителя сегодня определит серия послематчевыйх ударов. Однако у вышедшего на замену нападающего Алексея Кащука было на это свое мнение. На 83-й минуте после заброса с центра поля форвард под острым углом вышел практически один на один с Панькивым и пробил в нижний угол ворот - вратарь оказался бессилен. Подопечные Владимира Шарана организовали штурм, однако в последние минуты поединка уверенно в рамке ворот гостей действовал Евгений Гальчук

Напомним, в другом матче 1/2 финала плей-офф УПЛ Колос уничтожил Днепр-1. Таким образом, финальный матч за право сыграть в Лиге Европы 2020/21 сыграют Колос и Мариуполь. Их матч состоится 29 июля в Киеве на НСК "Олимпийский".

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Все по теме:

Футбол, ФК Александрия, УПЛ, ФК Мариуполь.

Автор:

Телеграф
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