От коронавируса умер врач сборной Украины

Доктору национальной сборной Украины по футболу Антону Худаеву было всего 48 лет.

В субботу, 25 июля, остановилось сердце врача национальной сборной Украины по футболу Антона Худаева. Об этом сообщает официальный сайт УАФ,

Весь тренерский состав во главе с Андреем Шевченко, президент УАФ Андрей Павелко выражают глубокие соболезнования родным и близким Антона Худаева. За его жизнь боролись лучшие медики страны. Он был подключен к аппарату искусственного дыхания - его легкие были поражены на 70% после заболевания коронавирусом.

Худаев начал работать в национальной команде с 2016 года. До этого он 20 лет работал в харьковском Металлисте.