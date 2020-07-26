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Рац: Я очень удивился, что Мистер возглавил Динамо

Рац: Я очень удивился, что Мистер возглавил Динамо
Обновлено 08:52 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер
Румынский футболист оказался верным донецкому клубу.

Бывший левый защитник донецкого Шахтера Разван Рац высказался касательно того, что Мирча Луческу стал главным тренером киевского Динамо.

"Я очень удивился, что Мистер возглавил Динамо. Я об этом узнал из СМИ. Мне кажется, что ему будет сложно, но он поможет киевлянам.

Когда я выступал за Райо Вальекано (2014 и 2015-2018, - прим. ред.), на меня выходило Динамо, однако я тут же отказал. Я не мог перейти туда, ведь Шахтер в моей ДНК. Я продолжаю смотреть игры донецкого клуба, ведь я их большой фанат", - приводит его слова Digi Sport.

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Напомним, что Разван Рац выступал за донецкий Шахтер с 2003 по 2014 год.

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Все по теме:

ФК Шахтер, Мирча Луческу, Разван Рац, ФК Динамо (Киев).

Автор:

Телеграф
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