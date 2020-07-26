Интер обыграл Дженоа и обошел Аталанту (Видео)

Интер одолел Дженоа и обогнал Аталанту в турнирной таблице Серии А.
В следующем туре генуэзская Дженоа сыграет в гостях у Сассуоло, а миланский Интер проведет домашний поединок против неаполитанского Наполи.
Обзор матча:
Дженоа — Интер 0:3
Голы: Лукаку, 34, 90+3, Санчес, 83
Дженоа: Перин — Сапата, Ромеро, Голданига — Анкерсен (Гильоне, 76), Ровелла (Дестро, 76), Берами (Шене, 59), Ягелло, Кришито — Фавилли (Пандев, 70), Пинамонти.
Интер: Ханданович — Шкриниар (Д'Амброзио, 64), Раноккья, Годин — Мозес (Кандрева, 84), Брозович, Гальярдини, Бираги (Янг, 84) — Эриксен (Борха Валеро, 64) — Лукаку, Мартинес (Санчес, 64).
Предупреждения: Кришито, Ромеро — Гальярдини, Раноккья, Ханданович.