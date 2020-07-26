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Шевчук отказался работать с Луческу в Динамо

Шевчук отказался работать с Луческу в Динамо
Обновлено 09:04 Сегодня Телеграф Укринформ
Защитник «Шахтера» времен Луческу, а ныне молодой тренер, не захотел помогать румынскому специалисту в Киеве.

Бывший защитник «Шахтера» Вячеслав Шевчук отказался войти в тренерский штаб Мирчи Луческу в «Динамо», сообщает телеканал «Футбол».

«Я ему сразу сказал что не нужно никаких разговоров, я вам желаю удачи, но я не смогу в силу понятных обстоятельств», - признался Шевчук.

Шевчук также сообщил, что от должности в киевском клубе отказался и Карло Николини, ранее работавший тренером по физподготовке в "Шахтере".

«Знаю, что тренер по физподготовке Карло Николини, с которым они работал около 20 лет, отказал Луческу в силу также, наверное, всем понятных обстоятельств. Считаю, что Николини очень важная для Луческу фигура. Долго с ним работает, чувствует его, где нужно подсказать что-то, сделать какие-то замены», - добавил Шевчук.

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Напомним, Луческу назначили главным тренером «Динамо». Известно, что работать в штабе румына его многолетний ассистент Александр Спиридон и тренер вратарей Михаил Михайлов.

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ФК Шахтер, Вячеслав Шевчук, ФК Динамо (Киев).

Автор:

Телеграф
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