Конте прокомментировал "переход" Месси в Интер

Менеджер Интера Антонио Конте отреагировал на слухи об аргентинце.

Главный тренер Интера Антонио Конте прокомментировал информацию о том, что его клуб заинтересован в услугах форварда Барселоны Лионеля Месси.

"Я не думаю, что в мире есть безумец, который не хотел бы видеть Месси в своей команде. Но такая ситуация действительно очень далека от Интера, от того, что мы делаем и что мы пытаемся построить".

"В первую очередь, нам нужно создать прочный фундамент в команде, а там посмотрим. Я повторяю, это из разряда фантастики; однако мне нравится тот факт, что когда речь идет о фантастическом сценарии, команда, которая связана с ним, — это всегда Интер", — сказал Конте Sky Italia.

Ранее сообщалось, что к Интеру в будущее трансферное окно может присоединиться хавбек Барселоны Рафинья.