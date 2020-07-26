Чигринский может продолжить карьеру в Румынии

Румынский клуб положил глаз на опытного украинского защитника АЕКа.

Украинский защитник АЕКа Дмитрий Чигринский попал в список интересов румынского «Стяуа».

Сообщается, что клуб из Бухареста после потери шансов на чемпионство принял решение усилиться опытным футболистом. Более того, трансфер Чигринского – личная инициатива владельца «Стяуа» Джиджи Бекали.

33-летний Чигринский в минувшем сезоне чемпионата Греции провел 21 матч и забил 3 гола. В новом сезоне команда сыграет в Лиге Европы.

Ранее сообщалось, что украинец договорился по поводу продления своего контракта с АЕКом еще на один год.