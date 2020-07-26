Названа новая дата матча Испания - Португалия

Испания и Португалия проведут товарищеский матч 7 октября.

Сборные Испании и Португалии проведут товарищеский матч 7 октября. Руководство обеих футбольных федераций согласовало новую дату игры.

Матч Испании и Португалии в рамках подготовки к Евро-2020 был запланирован на 5 июня, но в итоге не состоялся по причине пандемии COVID-19 и переноса чемпионата Европы на 2021 год.

Испания — соперник сборной Украины по группе Лиги наций. С командой Андрея Шевченко Фурия роха сыграет 6 сентября дома и 13 октября в Украине.

На чемпионате Европы Испания сыграет в одной группе со Швецией и Польшей, Португалия — в квартете с Германией и Францией. Оставшиеся соперники станут известны после плей-офф Лиги наций.