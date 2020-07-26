Скачать
Воскресенье, 26.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Шевченко - в топ-50 футболистов XXI века
Шевченко - в топ-50 футболистов XXI века
От коронавируса умер врач сборной Украины
От коронавируса умер врач сборной Украины
UFC: видео боя Уиттакер - Тилл
UFC: видео боя Уиттакер - Тилл
Технический нокаут в бою Вердум – Густафссон (Видео)
Технический нокаут в бою Вердум – Густафссон (Видео)

Названа новая дата матча Испания - Португалия

Названа новая дата матча Испания - Португалия
Обновлено 11:49 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер
Испания и Португалия проведут товарищеский матч 7 октября.

Сборные Испании и Португалии проведут товарищеский матч 7 октября. Руководство обеих футбольных федераций согласовало новую дату игры.

Матч Испании и Португалии в рамках подготовки к Евро-2020 был запланирован на 5 июня, но в итоге не состоялся по причине пандемии COVID-19 и переноса чемпионата Европы на 2021 год.

Испания — соперник сборной Украины по группе Лиги наций. С командой Андрея Шевченко Фурия роха сыграет 6 сентября дома и 13 октября в Украине.

Исмаилов жестко нокаутировал Емельяненко (Видео)

На чемпионате Европы Испания сыграет в одной группе со Швецией и Польшей, Португалия — в квартете с Германией и Францией. Оставшиеся соперники станут известны после плей-офф Лиги наций.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная Испании, Сборная Португалии, Футбол.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ракицкий и Ко, празднуя победу, разбили Кубок России (Видео)
02 УЕФА напомнил о суперголах Шахтера в Лиге Европы (Видео)
03 Шевчук отказался работать с Луческу в Динамо
04 Макгрегор забил несколько пенальти для Рамоса (Видео)
05 Колос после Динамо снял скальп с Днепра-1 в плей-офф УПЛ (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь