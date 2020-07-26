Президент УАФ доволен, что зрители вернулись на трибуны.

Вчера во время полуфинальных матчей плей-офф УПЛ за выход в Лигу Европы зрители вернулись на стадионы.

Это событие прокомментировал президент УАФ Андрей Павелко:

«Для каждого болельщика это исторический день. Вернуться на стадионы и вообще увидеть футбол вживую. Хотелось бы, чтобы в нашу жизнь он вернулся полностью, потому что карантин и пандемия внесли стресс в мировой футбол.

И то, что мы одна из немногих стран Европы и мира, которая уже вернула болельщиков, считаю, очень большое достижение. Я благодарен нашей команде УАФ, которая приложила все силы совместно с Минздравом для того, чтобы мы одни из немногих в Европе вернули уже зрителей на трибуны».

На матче «Александрия» - «Колос» присутствовали 1070 зрителей, а на поединке «Колос» - «Днепр» - 2915 болельщиков.