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Гвардиола: Для нас, как и для Реала, этот поединок будет своеобразным финалом

Гвардиола: Для нас, как и для Реала, этот поединок будет своеобразным финалом
Обновлено 13:42 Сегодня Телеграф isport.ua
Испанский специалист призвал свою команду забыть о первой встрече с мадридцами.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Реала.

"Мы должны выступить достойно. Для нас, как и для Реала, этот поединок будет своеобразным финалом. План состоит в том, чтобы избежать ошибок и играть в свой футбол.

Мне кажется, что победа в первой встрече абсолютно никак не скажется на выступлении команды. То, что было в прошлом, остается в прошлом. Нужно принять это. Мотивация - пройти дальше и доказать себе, что мы можем сыграть хорошо и победить Реал", - цитирует испанца Goal.

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Напомним, первый матч между командами закончился гостевой победой "горожан" со счетом 2:1. Ответная игра пройдет в Манчестере 7 августа.

Ранее сообщалось, что 49-летний специалист насмешил Сеть, пообщавшись с воображаемым другом.

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Все по теме:

ФК Манчестер Сити, Футбол, АПЛ, Хосеп Гвардиола.

Автор:

Телеграф
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