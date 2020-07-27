Палкин о Луческу: Мистеры так не поступают

ендиректор «Шахтера» не представляет себе, чтобы очутился в «Динамо».

Гендиректор «Шахтера» Сергей Палкин в эфире телеканала «Украина 24» прокомментировал назначение главным тренером «Динамо» румынского специалиста Мирчи Луческу, который ранее возглавлял донецкий клуб:

«Луческу дважды просился обратно и дважды получил отказ. Так что это было обдуманное решение (о непродлении контракта в 2016 году). И если президент Ринат Ахметов его принял, то назад он уже не сыграет.

Я в «Шахтере» проработал уже 17 лет и не представляю себе, чтобы я смог очутиться в киевском «Динамо». Знаете, Луческу называют «Мистер». Но тот поступок, который он совершил – мистеры так не поступают, я думаю».