Ювентус девятый раз подряд стал чемпионом Италии

В 36-м туре Серии А Ювентус оформил рекордное 36-е чемпионство. Старая Синьора принимала Сампдорию. В концовке первого тайма Криштиану Роналду открыл счет, а во втором тайме Бернандески повторил успех 2:0. На 88-й минуте Роналду впервые в сезоне не смог реализовать пенальти. Примечательно, что Роналду выиграл третий трофей с Ювентусом и 31-й за карьеру.
Обзор матча
Ювентус — Сампдория 2:0
Голы: Роналду, 45+7, Бернардески, 67
На 88-й минуте Криштиану Роналду не забил пенальти (перекладина).
Ювентус: Щесны — Данило (Бернардески, 29), Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро — Рабио, Пьянич, Матюиди — Куадрадо, Дибала, Роналду.
Сампдория: Аудеро — Шабо (Лерис, 22), Йосида, Тонелли — Депаоли, Линетти, Янкто (Габбьядини, 73), Торсби, Ауджелло — Рамирес (Марони, 90+1), Квальярелла.
Предупреждения: Пьянич, Бернардески, Куадрадо, Рабио — Торсби, Тонелли, Янкто, Депаоли.
На 77-й минуте удален Мартен Торсби (Сампдория) (повторное предупреждение).