Ювентус девятый раз подряд стал чемпионом Италии

Туринский Ювентус досрочно оформил чемпионство в Серии А.

В 36-м туре Серии А Ювентус оформил рекордное 36-е чемпионство. Старая Синьора принимала Сампдорию. В концовке первого тайма Криштиану Роналду открыл счет, а во втором тайме Бернандески повторил успех 2:0. На 88-й минуте Роналду впервые в сезоне не смог реализовать пенальти. Примечательно, что Роналду выиграл третий трофей с Ювентусом и 31-й за карьеру.

Обзор матча

Ювентус — Сампдория 2:0

Голы: Роналду, 45+7, Бернардески, 67

На 88-й минуте Криштиану Роналду не забил пенальти (перекладина).

Ювентус: Щесны — Данило (Бернардески, 29), Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро — Рабио, Пьянич, Матюиди — Куадрадо, Дибала, Роналду.

Сампдория: Аудеро — Шабо (Лерис, 22), Йосида, Тонелли — Депаоли, Линетти, Янкто (Габбьядини, 73), Торсби, Ауджелло — Рамирес (Марони, 90+1), Квальярелла.

Предупреждения: Пьянич, Бернардески, Куадрадо, Рабио — Торсби, Тонелли, Янкто, Депаоли.

На 77-й минуте удален Мартен Торсби (Сампдория) (повторное предупреждение).